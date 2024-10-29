Sigortacılar da sokağa indi

Sigorta Yasası’nda yapılacak değişikliğe karşı çıkan sigortacılar, Meclis önünde eylem yaptı. Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli, düzeltilmesini talep ettikleri hiçbir maddenin tasarıya eklenmediğini vurguladı ve tepkilerinin daha büyük olacağı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Revize) Yasası’nda yapılacak değişikliğin sektörü olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle önce Cumhuriyet Meclis’i önünde, ardından Maliye Bakanlığı’nda eylem yaptı.

Meclis önünde “Sigorta Acenteliği mesleğini yok ettirmeyeceğiz.” ifadesinin yer aldığı bir pankart açan eylemciler, düdük çalıp alkış tuttu, beyaz balon ve dövizler taşıdı.

Eylemciler, basın açıklamasının ardından beyaz balonları meclisin kapısına astı, daha sonra Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Eylem, bakanlık önünde yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli, eylemde şöyle konuştu:

“Ne yazık ki, meclis alt komitesinde görüşülmeye başlanacak olan 60-2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetleme) Yasa Tasarı Revizesi, mesleğimizin geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kıbrıs Türk sigorta acenteleri, bu tasarıdan ancak meclise sunulmadan kısa bir süre önce ve bizlerin zorlamasıyla haberdar oldu. O dönemde yasa tasarısı sürecine Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın desteğiyle dahil edildik ancak yasa tasarısı halihazırda hazırlanmış ve savcılığa gönderilmek üzereydi.”

Sürece dahil edildiklerini ancak önerdikleri ve düzeltilmesini talep ettikleri hiçbir maddenin tasarıya eklenmediğini savunan Benli, acentelik mesleğini zorlaştıracak ve adeta bitirecek olan ağır maddelerin tasarıya eklenerek meclise sevk edildiği ileri sürdü.

Sigorta sektörünün bel kemiğini oluşturan acentelerin bu yasa tasarısıyla işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını öne süren Benli, acentelerin bağımsızlığı ve mesleklerini icra etme kapasitelerinin tehlikeye atıldığını kaydetti.

Benli, “Tasarı, mesleğimizin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zayıflatıyor ve sigorta şirketlerine daha fazla avantaj sağlayarak biz acentelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Dünya genelinde sigorta sektörü, acentelerin gücü ve etkinliği üzerine inşa edilmiştir. Acenteler, sigorta poliçelerini müşteriye sunan, onların ihtiyaçlarını anlayan ve güven ilişkisi kuran kritik bir unsurdur. Ancak, bu yasa tasarısı, acenteleri sistemin dışına iterek, bu dengeyi bozmakta ve sektörü sadece sigorta şirketlerin hakimiyetine bırakmaktadır. Bu durum, piyasada tekelleşmeye yol açacak ve hizmet kalitesini düşürecektir.” diye konuştu.

Benli, yasa tasarısının bu haliyle geçmesine izin vermeyeceklerini ve acentelerin sesini duyurmak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Eylemciler, Cumhuriyet Meclis’i önündeki eylemin ardından Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

Bakanlık önünde de açıklama yapan Dernek Başkanı Benli, kendilerine verilen birçok sözün tutulmadığını savundu.