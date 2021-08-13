Sigorta primleri indirimsiz olarak ödenecek

Sosyal Sigortalar Dairesi yaptığı duyuru ile değiştirilmiş şekliyle 96/2020 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamelerin uygulama süresinin sona erdiğini açıkladı. Daire bu nedenle sigortalı çalışanların prim tutarlarının indirimsiz olacağını ve Temmuz 2021 ayına ait prim tutarlarının 20 Ağustos 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yaptığı duyuru şöyle:

Pandemi dolayısıyla işverenlerin faaliyetlerine devam edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla yürürlüğe konan değiştirilmiş şekliyle 94/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve değiştirilmiş şekliyle 96/2020 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamelerin uygulama süresi sona ermiştir. Bu Kararnameler çerçevesindeki indirimli ödemeler, Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemindeki aylar için geçerli olduğundan Temmuz 2021 Ayına ait yatırımların mevzuatta öngörülen prim oranları üzerinden eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin bir ay içerisinde çalıştırdığı sigortalıların o ay içerisindeki kazançlarına göre hesaplanacak prim tutarlarını en geç ertesi ayın 20’sine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ödeme yükümlüğü olup yasal süresi içinde ödenmeyen primlere gecikme zammı uygulandığından Temmuz 2021 ayına ait prim tutarlarının 20 Ağustos 2021 tarihine kadar indirimsiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

Tüm işverenlere önemle duyurulur.



