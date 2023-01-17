banner875
banner885
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
5 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
65 0
 
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
20 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
25 0
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
17 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
30 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
26 0
banner878

Sigaraya zam

banner476

banner825
Sigaraya zam
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından sigara ve tütün gruplarına zam gelmeye devam ediyor.
Benson, Silk Cut, Winston ve Camel çeşitlerine 2 TL zam geldi.
Zam yağmurundan tütünden de etkilendi. Buna göre, Old Holborn’un 25 gramlık paketine 1 TL, 50 gramlık paketine ise 2 TL zam geldi.
Ayrıca, Amber Leaf’e de 2 TL zam uygulanacak.
Marlboro ve Parliament grubuna, Rotmans, Craven A, Kent Grubu, Royals, Gold Leaf, Rotmans Tütün çeşitlerine 2 TL, Dunhıll sigaraya 3 TL ve NUO elektronik sigara çeşitlerine 2 TL zam yapılmıştı
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.