Sigaraya zam

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından sigara ve tütün gruplarına zam gelmeye devam ediyor.
Benson, Silk Cut, Winston ve Camel çeşitlerine 2 TL zam geldi.
Zam yağmurundan tütünden de etkilendi. Buna göre, Old Holborn’un 25 gramlık paketine 1 TL, 50 gramlık paketine ise 2 TL zam geldi.
Ayrıca, Amber Leaf’e de 2 TL zam uygulanacak.
Marlboro ve Parliament grubuna, Rotmans, Craven A, Kent Grubu, Royals, Gold Leaf, Rotmans Tütün çeşitlerine 2 TL, Dunhıll sigaraya 3 TL ve NUO elektronik sigara çeşitlerine 2 TL zam yapılmıştı
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