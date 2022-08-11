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Sigaraya bir zam daha

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Ülkede zam yağmuru kaldığı yerden devam ediyor

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Sigaraya bir zam daha

 
Asgari ücretin artış göstermesiyle birlikte ülkede zam yağmuru kaldığı yerden devam ediyor.
Bazı tütün ürünlerine dün zam yapıldı.
Dünden itibaren 'Rothmans' isimli tütün ürünlerine zam geldi.
25 gr.'lık Rothmans tününe 1 TL, 50 gr.'lık paketine ise 2 TL zam yapıldı.
Silkcut, Benson, Camel, Winston, ürünlerine 1 TL, Old Holborn 50 gr çeşitlerine 2 TL ,Old Holborn 25 gr 1 TL, Amber Leaf 50 gr 2 TL zam geldi. 
Yeni fiyatlar dün itibariyle geçerli olmaya başladı.
 
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