Şiddetli fırtına, ağaçları kökünden söktü

Ülkede dün etkili olan rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı. Fırtınanın etkisiyle Gönyeli’de bir ağaç kökünden söküldü. Rüzgar bugün de etkili olacak

Şiddetli fırtına dün Lefkoşa'da etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle Gönyeli’de bir ağaç kökünden söküldü.Ülkede dün etkili olan rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı.Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Boğaz, Kalkanlı, Kaleburnu ve Serdarlı’da rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktığını belirtti.Buran, rüzgarın bugün öğleden sonraya kadar kuvvetli, yer yer fırtına şekilde esmesinin beklendiğini kaydetti.Sıcaklık konusunda da bilgi veren, termometrelerin önceki gün 31, dün 22 dereceyi gösterdiğini söyleyen Buran, hava sıcaklığının bir günde 8-9 derece düştüğünü belirtti.Hafta boyunca sıcaklığın mevsim normalleri civarında, 22-25 derece dolaylarında seyredeceğini ifade eden Buran, “Önümüzdeki bir haftalık periyotta yağış yok” dedi.