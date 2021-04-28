Sıcaklıklar yükselecek, tozlu hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan – 5 Mayıs arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 32 - 35 derece ve sahillerde 25 – 28 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Cuma günü yer yer kuvvetli esecek.

TOZLU HAVANIN HAFTAYA PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Tozlu havanın yarından itibaren 6 Mayıs Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, önceleri orta doğu hafta sonunda ise Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.