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Sıcaklıklar artacak, sonra yeniden düşecek

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Sıcaklıklar artacak, sonra yeniden düşecek
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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar yükseleceğini, hafta boyunca yağmur beklenmediğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, periyodun ilk günlerinde yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Bölgede hava; yarın açık ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günleri açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 26- 29 derece diğer günlerde ise 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise  kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman  kuvvetli esecek.

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