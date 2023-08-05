Sıcaklar değil zamlar yakıyor

KKTC’de hükümetin Haziran’da başlattığı “Her 7 günde 1 akaryakıta zam” yapma kampanyasını 4 Ağustos’ta da atlamadı. Böylece 9 Haziran-4 Ağustos arasındaki sürede vatandaş 8’inci kez zamlı fiyatlara uyandı. Yeni fiyatlarla 95 oktan benzin 29.81 liradan; 98 oktan benzin 30.37 liradan; Euro dizel 28.94 liradan; gaz yağı ise 28.94 liradan satılacak. Böylece sadece 7 gün önce (28 Temmuz) belirlenen fiyatların üzerine litre başına ortalama %5.07 oranında artış getirildi. Bu sıcak günlerde elektriğe gelen zamla evinde pişmeye mahkûm edilen vatandaş, yakıt giderini azaltmak için arabasının soğutma sistemini de çalıştıramayacak duruma getirildi.
ZAMLAR 57 GÜNDE %45’İ GEÇTİ
Akaryakıta küresel petrol fiyatlarındaki artış ile Türk Lirası’nın dolar karşısında kaybettiği değer kaybı nedeniyle zam yaptığını savunan hükümet, 2023’te Ocak’ta 1 kez; Şubat’ta 2 kez; Mart’ta 2 kez; Nisan’da 2 kez; Haziran’da 3 kez; Temmuz’da 4 kez; Ağustos’ta ise şimdilik 1 kez fiyat değişikliğine gitti. Bu süreçte fiyatlara 3 kez indirim; 12 kez de bindirim yapıldı. Özellikle son 57 günde ardı ardına yapılan 8 zam vatandaşı çileden çıkarttı. Söz konusu kısa süre içinde 95 oktan ve 98 oktan benzine %45’ten; Euro dizele %50’den; gaz yağına ise %55’ten fazla zam geldi.
TEMMUZ 2021’DE 7.45 TL İDİ
Öte yandan, yaptığımız hesaplamaya göre, Temmuz 2021 ile Ağustos 2023 arasındaki süreçte akaryakıt fiyatlarının ortalama %313 oranında arttığı ortaya çıktı. Temmuz 2021’de 95 oktan benzinin litresi 7.45 TL’den satılırken, 4 Ağustos 2023’te litre fiyatı 29,81 TL oldu. Bu artış 95 oktanlık benzinin fiyatının %300.1 oranında arttığına işaret ediyor. Aynı şekilde 98 oktan benzinin litre fiyatı net %299.6 (7.60’tan 30.37’ye); Euro dizelin fiyatı %318.8 (6.91’den 28.94’e) ve gaz yağının fiyatı da %333.8 oranında (6.67’den 28.94’e) artış gösterdi.
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