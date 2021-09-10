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Sıcak ve nemli hava sürecek

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Sıcak ve nemli hava sürecek
Meteoroloji Dairesi, 11 – 17 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 32-35, sahillerde ise 28-31 derece dolayında seyredeceğini açıkladı. 
Rapora göre, ilgili tarihlerde bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava yarından itibaren salı gününe kadar açık ve az bulutlu, çarşamba ve perşembe günleri az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 17 Eylül Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olacak.  
Bu tarihlerde genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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