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“Sıcak para akmaya başlayacak”

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Başbakan Ünal Üstel, ileriki günlerde sıcak paranın akmaya başlayacağını söyledi ve “Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başlattık” dedi

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“Sıcak para akmaya başlayacak”

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temaslarını Kıbrıs Postası TV’de değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve TL’nin değer kaybına değinen Üstel, hükümet olarak bu konuları masaya yatırdıklarını ilgili örgütlerle görüştüklerini söyledi.
 Verileri Ankara’ya ilettiklerini belirten Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve bütün sorunları özetlediklerini kaydetti.
İş insanlarının Ankara kökenli ihalelere katılmaları için Ankara’da bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Üstel, ihalelerin büyük bir bölümünün ise KKTC’de çıkmasına olanak sağladıklarını söyledi.
“Savunma bütçesine 510 milyon TL ve turizmcilere bir kaynak ülkemize gelerek  serbest kaldı. Gençlerimiz ve sporcularımız için de daha önceki projelerimiz için de gerekli açılımlar yapıldı” şeklinde konuşan Üstel, ileriki günlerde sıcak paranın akmaya başlayacağını söyledi.
Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalarının da başladığına vurgu yapan Üstel, önlerindeki hafta Türkiye’den gelen heyetin buradaki heyetle çalışma yapacağını ifade etti.
 
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