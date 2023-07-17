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Sıcak havada araç kliması kullanımında dikkat edilmesi hususlar

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Sıcak havada araç kliması kullanımında dikkat edilmesi hususlar
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KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, yayınladığı basın bildirisi ile sıcak havalarda araç kliması kullanımında  dikkat edilmesi hususlar konusunda uyarıda bulundu.
KTMMOB tarafından yayınlanan bildiri şöyle:
"Aşırı sıcakların yaşandığı ülkemizde trafik kazalarının da artış gösterdiği görülmektedir. Standart oda sıcaklığından daha yüksek ortam sıcaklıkları sürücüleri olumsuz etkilemektedir. Araç kabin sıcaklığı 35 dereceye ulaştığında sürücünün tepki sürecini de, standart oda sıcaklığı ile mukayese ettiğimizde % 20 oranında geciktirmektedir. Bu tepki sürecindeki gecikme oranı, % 0,5 kanda alkol bulunan sürücünün tepki oranı ile eşittir.
Ülkemizde bugünlerde güneşe park edilen araçların kabin sıcaklığı 50-55 dereceye kadar yükselmektedir, araçlar mümkün olduğunca gölge alana park edilmeli hareket edilmeden önce ve hareket ettikten 2-3 dakikaya kadar camları açık olarak bulundurulmalı ve kabin içindeki sıkışmış aşırı sıcak hava bu şekilde tahliye edilerek sıcaklık yeterince düşürülmelidir. 1-2 dakika da pencereler açık iken klimanın çalıştırılması ve ideal sıcaklığa ulaştıktan sonra (21-25 derece) camların kapatılması uygun olacaktır. 
Klima Çalışırken Üfleyeçlerin ayarları yapılırken tavana ve zemine doğru üfleme yapacak şekilde ayarlanması kabin içi ideal sıcaklığa ulaşmak için en uygun yöntemdir. Üfleyeçleri asla yüzünüze doğru ayarlamayınız, sıcaklık farkından dolayı yüz felci sorunu ortaya çıkabilir. Klima polen filtresinin uygunluğu da çok önemlidir, aksi halde baş ağrısı rahatsızlığına sebep olabilir. Aracın periyodik bakım planına uygun olarak polen filtreleri değiştirilmelidir. Araç içerisindeki ideal hava sıcaklığı yaz ve kış 21-25 derece olarak ayarlanması halinde ideal ortam sıcaklığına ulaşılmış olacaktır.
 Kazasız Seyirler."
 
 
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