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Sıcak hava haftaya etkili olacak

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Sıcak hava haftaya etkili olacak

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç, nispeten sıcak ve nemli havanın etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, havanın yarın parçalı az bulutlu, Pazar ve Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı az bulutlu, Perşembe açık az bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu olacağı kaydedildi.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36, sahillerde 26-29 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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