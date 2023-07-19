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Sıcak hava etkisini sürdürecek

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Sıcak hava etkisini sürdürecek
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Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasının sürdüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 37 - 40 derece dolaylarında seyredecek.
Hava açık, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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