Sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasının sürdüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 37 - 40 derece dolaylarında seyredecek.

Hava açık, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

