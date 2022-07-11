banner762
banner815
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
5 0
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
11 0
 
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
84 0
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
17 0
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
44 0
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
25 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
25 0
banner797

Sıcak hava etkisini sürdürecek

banner476

banner825
Sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın önümüzdeki dört gün boyunca açık ve az bulutlu; cumartesi açık; pazar açık ve az bulutlu ve pazartesi ise açık olması bekleniyor.

Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31-34 derece iken, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.