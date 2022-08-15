banner762
banner815
18 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
28 0
 
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
17 0
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
34 0
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
17 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
78 0
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
27 0
banner797

Sıcak hava etkisini artıracak

banner476

banner825
Sıcak hava etkisini artıracak
Meteoroloji Dairesi, ülkenin bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacağını, sıcaklığın iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren 22 Ağustos’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağı kaydedildi.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.