Sıcak hava etkisini artıracak

Meteoroloji Dairesi, ülkenin bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacağını, sıcaklığın iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren 22 Ağustos’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağı kaydedildi.
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.