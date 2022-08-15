Sıcak hava etkisini artıracak

Meteoroloji Dairesi, ülkenin bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacağını, sıcaklığın iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren 22 Ağustos’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağı kaydedildi.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

