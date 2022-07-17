Sıcak hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, açık geçecek. Bölgenin 17-22 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, açık geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.