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Sıcak hava etkili olacak

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Sıcak hava etkili olacak
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, açık geçecek. Bölgenin 17-22 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, açık geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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