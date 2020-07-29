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Sıcak hava devam edecek

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Meteoroloji Dairesi 30 Temmuz - 5 Ağustos arasındaki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Sıcak hava devam edecek

 

Daire açıklamasına göre belirtilen tarihler arasında hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42, sahillerde 34 – 37 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

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