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Sibel Tatar'dan duygusal paylaşım

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Sibel Tatar'dan duygusal paylaşım
Annesi Ayten Deniz'i dün kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak annesine veda etti.
İşte Sibel Tatar'ın paylaşımı:
Şefkat,sabır, fedekarlık ve gerçek sevgi yokluğu dolmaz anne..ben 2 gündür kendimi öksüz hissederken anneciğim 5 yaşından itibaren öksüzdü Allahın rahmeti üzerinde olsun... sevgili dostlar anneniz hayattaysa sarılın sımsıkı onlara şefkatle ihtimam ile kucaklayın çok zaman geçiriniz birlikte öpün koklayın yanınızdayken.Hayatı çocukları olan güzel annem ..Hakkını helal et anneciğim.
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