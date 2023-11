Sibel Tatar’dan çevre için 'Geri dönüşüm' çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar iklim değişikliğine dikkat çekti, geri dönüşüm çağrısı yaptı: “Gelin hep birlikte ülkemiz için katkı koyalım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, tüm dünyayı tehdit eden iklim krizine dikkat çekerek, çevre konusundaki sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Sibel Tatar, “Gelin hep birlikte ülkemiz için katkı koyalım” diyerek, geri dönüşüme önem verme çağrısı yaptı.Sibel Tatar, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte “Sıfır atık küresel taahhüdü” imza atmasının ardından çevre konusunda yürüttüğü ve planladığı çalışmalar hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.Tatar, çöp toplamanın hâlâ bir sorun olarak ortada durmasının üzücü olduğunu belirterek, geri dönüşümün hızla ele alınması gerektiğini vurguladı, kaynakların verimli kullanılmasının önemine işaret etti.Atıkların çevre adına büyük sorun olduğunu vurgulayan Sibel Tatar, bu sorunu çözmek adına kaynakların iradeli kullanılması gerektiğini söyledi.Sibel Tatar, sıfır atık taahhüdüne attığı imzayı anımsatarak, “Sözünün eri bir kadın olarak, umuyorum ki ülkem ve devletim de bu konuda acilen yapılması gereken icraatlar konusunda beni yalnız bırakmaz, hükümet bir an önce gerekli çalışmaları yerel yönetimlerimizle birlikte hayata geçirir” dedi.Çevreye katkı sağlama amacıyla yürüttüğü çalışmalardan da bahseden Tatar, iki yıl önce Tatlısu Belediyesi ile iş birliği yaparak pilot bir sıfır atık projesini başlattıklarını ve bu projeyi tamamladıktan sonra Tatlısu Belediye Başkanı’na devrettiklerini anlattı. Projenin başarıyla sonuçlanabilmesi için Prof. Dr. Özge Özden tarafından eğitimler verildiğini ve toplantılar düzenlendiğini belirten Tatar, çevre bilincini artırmak için çalıştıklarını aktardı.Tatlısu bölgesine 140 adet ayrıştırma çöp konteyneri yerleştirildiğini ve farklı atık türlerinin ayrıştırılmasının teşvik edildiğini belirten Tatar, bu kapsamda cüce fil ve Akdeniz foku figürlü pet toplama konteynerleri de oluşturduklarını söyledi.Bu figürleri işin turizm boyutunu da göz önüne alarak seçtiklerini de kaydeden Tatar, üzerinde cüce fil ve Akdeniz foku hakkında bilgiler içeren bir de plaka bulunan bu konteynerlerin bir benzeri yurt dışı seyahatlerinden birinde gördüğünü o günden sonra böyle bir proje yapmayı aklına koyduğunu anlattı.Sibel Tatar, ayrıca, geri dönüşüm için yerel geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği yaptıklarını ve protokoller imzaladıklarını açıklayarak, cam atıklarının toplanmasını sağlayacak bir cam kırma makinesinin de Tatlısu Belediyesi’ne hibe edildiğini ifade etti. Camların geri dönüştürülerek belediye tarafından kullanıldığını belirten Tatar, proje kapsamında elde edilen geri dönüşüm miktarının arttığını paylaştı.Tatar, proje ile bölgedeki atıkların yüzde 80 gibi yüksek bir oranının geri dönüştürüldüğünü dile getirerek, toplamda 170 ton cam, 30.2 ton plastik ve teneke kutu, 1 ton 960 kg evsel yağ atığı, 50.3 ton kâğıt, 390.5 ton yeşil atık, 26 kg pil ve 21.5 kg tıbbi atığın geri dönüşüme gönderildiği bilgisini verdi.Projeyi tanıtmak amacıyla okullarda etkinlikler düzenlediklerini ve öğrencilere geri dönüşümün ve çevre korumanın önemini anlattıklarını, okullara geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdiklerini dile getiren Tatar, çocuklara geri dönüşümün ekonomiye nasıl katkı sağladığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti.Sibel Tatar, yangınlarda zarar gören alanlarda ağaçlar yerine ağaç ekme inisiyatiflerinden de bahsederek, doğan her bebeğin adına bir fidan dikildiğini ve annelere sertifikalar verildiğini açıkladı.1 Nisan 2021’den bu yana süren proje kapsamında şimdiye kadar 6 bin fidan dikildiğini belirten Tatar, çevre koruma görevinin herkesin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.Sibel Tatar, idare ve hükümetin gereken adımları atacağından emin olduğunu ifade etti ve herkesi ülkeleri için çevreye katkı sağlamaya davet etti, “Gelin hep birlikte ülkemiz için katkı koyalım” dedi.