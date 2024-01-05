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Sibel Tatar Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.

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Sibel Tatar, “Hedef Sıfır Atık Projesi"nin uygulandığı Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti

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Sibel Tatar Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde başlayan, ardından Tatlısu Belediyesi’ne devredilen “Hedef Sıfır Atık Projesi” kapsamında okula verilen ayrıştırma konteynerlerini inceleyen Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden tarafından yapılan sunumu izledi ve geri dönüşüm sergisini gezdi.

-Siber Tatar


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan projenin yüzde 70 başarıyla Tatlısu Belediyesi’ne teslim edildiğini kaydederek, hedeflerinin projenin tüm ülkeye yayılması olduğunu vurguladı.
Çöpün ilkel yöntemlere toplanıp yok edilmesiyle doğaya zarar verildiğini ifade eden Sibel Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Genç yaşta ayrıştırma konusunda aldığınız eğitimle, ileride çevreyi korumak adına önemli adımlar atacaksınız. Çevrenin en önemli konusu, atığı toplamak, geri dönüştürmek ve atığın ekonomiye kazandırılmasıdır. Atıkları toplayıp geri dönüşüme gitmesini sağlayarak ekonomiye ve çevreye büyük katkı koyacaksınız” dedi.
Sibel Tatar, projenin Lefkoşa Türk Maarif Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda da uygulandığını anımsattı.
Sibel Tatar, yeni yılını kutladığı öğrencilere eğitim hayatlarında da başarılar diledi.


-Dağman


Esentepe Ortaokulu Müdürü Özlem Dağman da konuşmasında, Eğitim Bakanlığı ve Girişimci Kadınlar Derneği işbirliğinde yürütülen “Yeşil Okullar Projesi’ne” bu yıl dahil olduklarını belirterek, projenin yürütülmesinde Sibel Tatar’ın her zaman yanlarında olduğunu ve destek verdiğini söyledi.
Sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşüme odaklandıklarını anlatan Özlem Dağman, girişimcilik ve çevre bilincini birleştirdikleri eğitimle okulda sebze ve meyve yetiştirdiklerini kaydetti.


-Özden


Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden ise sunumunda; geri dönüşümün önemi, faydaları, ayrıştırma, ekosistemler, iklim değişikliği ve ekolojik ayak izi hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçen “Hedef Sıfır Atık Projesi’ni öğretmen ve öğrencilere anlattı.

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