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Sibel Siber'den önemli tespit

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Dr. Sibel Siber, son zamanlarda bazı kişilerin ekonomik yetersizliklerine rağmen devlet hastanelerinde covid-19 bulaşabileceği endişesiyle devlet hastanelere gitmedikleri için bu nedenle de hayatlarını kaybettiğini belirtti

Sibel Siber'den önemli tespit
 
 
 
 
Eski Meclis başkanlarından ve başbakanlardan Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüşle ülkemizde son zamanlarda bazı kişilerin ekonomik yetersizliklerine rağmen devlet hastanelerinde covid-19 bulaşabileceği endişesiyle devlet hastanelere gitmedikleri için bu nedenle de hayatlarını kaybettiğini savunarak bu konuda bir çözüm bulunması veya hastanelerimize güven duyulması için kamuoyuna ikna edici bir açıklama yapılması gerektiğini  vurguladı.
İşte Dr. Sibel Siber'in paylaşımı: 

ACİL DURUM:
Hastalarımız Devlet Hastanesine Gitmeye Çekiniyor mu?
Sorumun yanıtı maalesef “EVET”. Covid-19 bulaşma endişesiyle hastalarımız, tetkik ve tedavileri için en donanımlı kamu hastanemiz olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmeye çekiniyorlar, hatta korkuyorlar. Bu durum, yaşamların yitirilmesine sebep olabiliyor. Ekonomik nedenlerle, özelden sağlık hizmeti alamayacak durumda olan hastalarımız, maalesef şikayetlerini gizlemeyi, tetkiklerini ertelemeyi tercih etmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın normal poliklinik hizmetlerinde ortalama aylık hasta sayısının, geçmiş dönemlerdeki aynı aylarla kıyaslandığında ne oranda düştüğü veya düşüp düşmediğinin tespit etmesi ve ona göre önlem alması gerekmektedir. Öncelikle hasta muayene ve tetkiklerinde, kronik hastaların rutin kontrollerinde, kanser taramalarında kayda değer bir azalma varsa; bu konuda tedbir alınması halk sağlığı açısından çok önemlidir. Hastanelerimizde, enfeksiyon bulaşma riski’nin olup olmadığı, eğer risk yoksa , alınan tedbirler; detaylı, bilimsel veriler ışığında ikna edici bir şekilde acilen kamuoyuna açıklanması gerekmektedir…
 
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