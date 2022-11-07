Seyrüsefer ödemelerinde sahte sitelere dikkat



Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu araçların seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartıyla ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr adresi olduğu, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.



Açıklamada, internette yapılan seyrüsefer ödemesine ilişkin aramalarda e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresinde bulunan sitenin dolandırma amaçlı kurulan sitelerden olduğu ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği belirtildi.