banner875
banner815
10 0
10 0
 
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
23 0
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
12 0
Değirmenlik, sonradan açıldı
Değirmenlik, sonradan açıldı
30 0
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
18 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
56 0
banner878

Seyrüsefer ödemelerinde sahte sitelere dikkat

banner476

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, devletin resmi sitesinin haricinde seyrüsefer ve muayene harcı ödemesi kabul edien sitelerin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğuna işaret ederek, vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı

banner825
Seyrüsefer ödemelerinde sahte sitelere dikkat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu araçların seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartıyla ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr adresi olduğu, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr  adresi üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, internette yapılan seyrüsefer ödemesine ilişkin aramalarda e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresinde bulunan sitenin dolandırma amaçlı kurulan sitelerden olduğu ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği belirtildi.
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.