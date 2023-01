Seyrüsefer de zamlandı

Hükümet, zamlarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda Seyrüsefer harçlarına zam yapıldı. Zamlar, yürürlüğe girdi.Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) Yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil);Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) her bir kg için 0.39 TL olan rakam, 0.77 TL’ye yükseldi.Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) her bir kg için 0.75 TL ödenirken, zamla bu rakam 1.35 TL oldu.Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) her bir kg için 1.88 TL yerine 3.38 TL ödenecek.Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar her bir kg için 2.63 TL olan rakam zamla 4.75 TL oldu.Benzinden başka yakıtla çalışanlar:Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) her bir kg için 0.77 TL ödeyecek.Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) her bir kg için 1.35 TL verecek.Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) her bir kg için 1.68 TL ödenirken zamla bu rakam 3.40 TL oldu.Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar bugüne kadar her bir kg için 2.65 TL öderken zamla birlikte 4.73 TL ödeyecek.Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2021’den bugüne 1.780 TL öderken yeni zam sonrası 3,200 TL verecek.Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2.380 TL yerine 4,280 TL ödeyecek…”