banner875
banner815
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
10 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
17 0
 
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
9 0
Balon balıkları el aman çektiriyor
Balon balıkları el aman çektiriyor
12 0
Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?
Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?
45 0
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
30 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
11 0
banner878

“Seyirci kalmayacağız. gözümüz üzerinizde efendiler”

banner476

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer: “Koalisyon ortakları arasında gelişen kurum ve daire takaslarının benzer dayatmalar sonucu şantaj neticesinde değiştiği endişesini taşıyoruz”

banner825
“Seyirci kalmayacağız. gözümüz üzerinizde efendiler”
 
 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, halkın kime oy verdiklerini ve bazı palavracı vekillerin sahip olduğu vekillik mertebesini ne için kullandığını görmelerinin geleceğimiz için önemli olduğunu söyledi.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle: “Böyle insanları seçtiğimiz sürece bu ülkenin düzelmesini boşuna beklemeyelim. Televizyon ekranlarında halkın çıkarlarından başka bir gaileleri yokmuş gibi konuşan, konuşurken mangalda kül bırakmayan, nerdeyse gece gündüz halka hizmet etmek için çalıştığını zannettiğiniz bazı palavracı vekillerin kendi menfaatleri söz konusu olduğunda kapalı kapılar arkasında savurdukları hükümeti bozma şantajlarını halktan fazla seçmenlerinin bilmesinde yarar var. Kime oy verdiklerini ve sahip olduğu vekillik mertebesini ne için kullandığını görmeleri geleceğimiz için önemli. Koalisyon ortakları arasında gelişen kurum ve daire takaslarının benzer dayatmalar sonucu şantaj neticesinde değiştiği endişesini taşıyoruz. Geçmişte yaşanmış bazı yağmalamaların hesaplarının sorulmasını beklerken yenilerinin yaşatılmasına seyirci kalmayacağız. Gözümüz üzerinizde efendiler.”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.