Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay

İş ya da tatil amacıyla seyahate çıkarken gerçekleştirilen planlara sağlık ve güvenlik gibi konularda garanti sunan tedbirleri dahil etmek oldukça önemlidir. Bu noktada devreye giren seyahat sağlık sigortası yurt içi ya da yurt dışı seyahatlerde yaşanabilecek kaza, hastalık, yaralanma ya da bagaj kaybı gibi olumsuz durumlar sonucunda meydana gelebilecek masraflar için güvence sunar. Eğer siz de bu güvenceden faydalanmak istiyorsanız sigorta şirketlerine başvurabilirsiniz. Ancak başvuru yapmadan önce seyahat sağlık sigortası hakkında bilmeniz gereken 5 önemli detayı öğrenmeyi ihmal etmeyin.
Seyahat Sağlık Sigortasında Ana Teminatlar Bulunur
Seyahat sağlık sigortası
satın almadan önce poliçenin kapsamı ve teminatları hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Her ne kadar farklı sigorta şirketlerine göre değişebilme ihtimali bulunsa da seyahat sağlık sigortasında yer alması gereken ana teminatlar da mevcuttur. Bu ana teminatları şu şekilde özetleyebiliriz:
Ani sağlık problemleri, kazalar ve yaralanmalar sonrasında gereken ayakta ya da yatarak tedavi masrafları seyahat sağlık sigortasının kapsamında yer alan ana teminatlardandır. Hastane, ameliyat ve ilaç masraflarını kapsayan bu teminat sağlık sorunlarına karşı sizi koruyan en temel güvencedir.
Seyahat sağlık sigortası, aciliyet taşıyan rahatsızlanma ve yaralanma durumlarında ambulans gibi tıbbi nakil araçlarıyla en yakın sağlık kurumuna ulaşmanızı garanti eder. Bu teminat mevcut sağlık kurumundan yeterli donanıma sahip farklı bir sağlık kurumuna sevk işlemlerini de kapsar.
Tedavi tamamlanıp taburcu olduğunuzda durumunuza uygun nakil aracıyla ikametgâh adresinize ulaştırılmanız da seyahat sağlık sigortası teminatları kapsamında sigorta şirketinin sorumluluğundadır.
Eğer ani rahatsızlık ya da yaralanma sonucunda sigortalının vefatı söz konusu olursa cenazenin talep edilen adrese ulaştırılması da ana teminatlardan biridir.
Seyahat Sağlık Sigortası Ek Teminatlarla Genişletilebilir
Tabii ki seyahat sağlık sigortası güvenceleri ana teminatlar ile sınırlı değildir. İhtiyaç ve beklentilerinize göre ek teminatlar seçerek sigorta poliçenizin kapsamını genişletebilirsiniz. Böylelikle bagaj kaybından kapkaça, uçuş iptalinden hukuki yardıma kadar birçok konuda seyahatinizi tam bir güvence altına alabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortası poliçenize dahil edebileceğiniz ek teminatlardan bazıları şunlardır:
- Bagajın kaybolması, hasar görmesi, çalınması ve gecikmesi
- Seyahatin gecikmesi, ertelenmesi, iptali
- Aktarma ya da overbooking nedeniyle uçuşun gecikmesi ve kaçırılması
- Erken dönüş ya da acil geri dönüş
- Gıda zehirlenmesi ve Covid-19 gibi salgın hastalıklar
- Yurt dışına ilaç gönderimi, refakatçi ulaşımı ve konaklaması
- Kapkaç teminatı, hukuki yardım ve kefalet için avans ödemesi
- Seyahat sırasında hırsızlık ve yangın gibi nedenlerle sigortalının ikametgâh adresinde oluşabilecek kayıplar ve hasarlar
- Herhangi bir sebeple oluşan nakit ihtiyacının karşılanması için avans
- Hastalık ve yaralanma nedeniyle seyahat süresinin uzamasından kaynaklanan konaklama masraflarının ödenmesi
- Acil ve gerekli mesajların aile ve yakınlara iletilmesi
- Ferdi kaza sigortası
Seyahat Sağlık Sigortası Seyahat Süresi ile Kısıtlıdır
Çoğu zaman özel sağlık sigortası ve seyahat sağlık sigortası karıştırılabilmektedir. Benzer kapsamlara sahip olsalar da aralarındaki en büyük fark poliçe süreleridir. Birçok poliçe türü 6 aylık ya da 1 yıllık zaman aralıklarını kapsamasına rağmen seyahat sağlık sigortasının poliçesi sadece seyahat süresince geçerlidir. Bu süre 1 hafta ya da 1 ay olabilir. Süre seyahate çıkılan tarih ile başlar sigortalının ikametgâh adresine geri dönüşü ile sona erer. Dolayısıyla seyahat sağlık sigortası yaptırmadan önce bu süreyi iyi planlamanız ve poliçeye bu doğrultuda yazıldığından emin olmanız herhangi bir sorunla karşılaşmamanız adına oldukça önemlidir.
Seyahat Sağlık Sigortası Schengen Vizesi için Zorunludur
Seyahat sağlık sigortası yurt içi ve yurt dışı olarak iki genel sınıfa ayrılır. Yurt içi seyahat sağlık sigortası yaptırmak tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Ancak yurt dışına çıkmayı planlıyorsanız bazı bölgeler ve ülkeler için vize almanın öncelikli şartı yurtdışı sağlık sigortası
yaptırmaktır. Özellikle Schengen bölgesinde yer alan ülkelere giriş yapmak için gerekli olan yurt dışı seyahat sağlık sigortası bu bölge dışında kalan birçok ülke tarafından da talep edilmektedir.
Seyahat Sağlık Sigortasına Aile Bireyleri de Dahil Edilebilir
Seyahat sağlık sigortası poliçesinin kapsamına aile bireylerinizi ve sevdiklerinizi de dahil edebilirsiniz. Böylelikle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sizinle beraber yolculuk edenleri de koruma altına alabilirsiniz. Bunun için sigorta poliçesine seyahate sizinle beraber gelecek kişilerin bilgilerinin de yazılması gerekir. Seyahat sağlık sigortası kapsamına farklı kişilerin eklenmesi ücrette artışa neden olacaktır. Ancak söz konusu sevdiklerinizin sağlığı ve güvenliği olduğunda buna değecektir.