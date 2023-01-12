Sevkad’ın ‘Kıbrıs’ ifadesinden geri adım

Sosyal medya hesaplarında misyonlarını; “Ahlakı yüksek bir toplum oluşturmak” olarak açıklayan, “Kıbrıs buna en fazla ihtiyaç duyan yerlerden” deme cüretini gösteren ve Sevgi ve Kardeşlik Derneği (Sevkad), gelen tepkileri sonrası bu cümlesini sitesinden sildi.



