Sevkad’ın ‘Kıbrıs’ ifadesinden geri adım

Sosyal medya hesaplarında misyonlarını; “Ahlakı yüksek bir toplum oluşturmak” olarak açıklayan, “Kıbrıs buna en fazla ihtiyaç duyan yerlerden” deme cüretini gösteren ve Sevgi ve Kardeşlik Derneği (Sevkad), gelen tepkileri sonrası bu cümlesini sitesinden sildi.
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