Sevgül Uludağ, barış aktivisti seçildi

Merkezi ABD’de bulunan HasNa örgütü, “kayıplar” konusundaki yoğun çalışmalarıyla bilinen araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ı “2020 yılının Barış Aktivisti” seçti







Merkezi ABD’nin başkenti Washington’da bulunan, barış ve ekonomik kalkınma alanında faaliyetleriyle tanınan HasNa örgütü, özellikle “kayıplar” konusundaki yoğun çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ı “2020 yılının Barış Aktivisti” seçti.

HasNa tarafından “2020 Yılının Barış Aktivisti” seçilen Sevgül Uludağ’la ilgili HasNa’nın internet sayfasında yer alan profilde, Uludağ’ın Yenizdüzen ve Politis gazetelerinde yürüttüğü Kıbrıs’taki kayıplarla ilgili yazılarına dikkat çekildi.

Araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Kıbrıs’ta yazdıklarıyla tabuları yıktığını ve her iki topluma da çatışmanın tek kurbanının kendileri olmadığını gösterdiğini belirten HasNa, okurlarının yardımıyla Kayıplar Komitesi’ne pek çok “kayıp” şahsın olası gömü yerlerini göstermiş olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “Bir barış aktivisti olarak Sevgül Uludağ pek çok kadın grubunu bir araya getirmiştir, ayrıca her iki toplumdan kayıp yakınlarını ilk kez bir araya getirerek kendilerine “Birlikte Başarabiliriz” adlı ortak bir örgüt kurmalarına yardım etmiştir. Gerek bir barış aktivisti, gerekse araştırmacı bir gazeteci olarak Uludağ pek çok yerel ve uluslararası ödül almış ve geçen yıl Kıbrıs’tan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk Kıbrıslı kadın olmuştur” denildi.

