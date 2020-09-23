banner480
banner69
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
10 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
25 0
 
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
294 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
26 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
59 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
106 0
banner460

Sevgül Uludağ, barış aktivisti seçildi

banner476

Merkezi ABD’de bulunan HasNa örgütü, “kayıplar” konusundaki yoğun çalışmalarıyla bilinen araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ı “2020 yılının Barış Aktivisti” seçti

Sevgül Uludağ, barış aktivisti seçildi
 
 
 
Merkezi ABD’nin başkenti Washington’da bulunan, barış ve ekonomik kalkınma alanında faaliyetleriyle tanınan HasNa örgütü, özellikle “kayıplar” konusundaki yoğun çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ı “2020 yılının Barış Aktivisti” seçti.
HasNa tarafından “2020 Yılının Barış Aktivisti” seçilen Sevgül Uludağ’la ilgili HasNa’nın internet sayfasında yer alan profilde, Uludağ’ın Yenizdüzen ve Politis gazetelerinde yürüttüğü Kıbrıs’taki  kayıplarla ilgili yazılarına dikkat çekildi.
Araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Kıbrıs’ta yazdıklarıyla tabuları yıktığını ve her iki topluma da çatışmanın tek kurbanının kendileri olmadığını gösterdiğini belirten HasNa, okurlarının yardımıyla Kayıplar Komitesi’ne pek çok “kayıp” şahsın olası gömü yerlerini göstermiş olduğuna dikkat çekti.
Açıklamada, “Bir barış aktivisti olarak Sevgül Uludağ pek çok kadın grubunu bir araya getirmiştir, ayrıca her iki toplumdan kayıp yakınlarını ilk kez bir araya getirerek kendilerine “Birlikte Başarabiliriz” adlı ortak bir örgüt kurmalarına yardım etmiştir. Gerek bir barış aktivisti, gerekse araştırmacı bir gazeteci olarak Uludağ pek çok yerel ve uluslararası ödül almış ve geçen yıl Kıbrıs’tan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk Kıbrıslı kadın olmuştur” denildi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.