Sevenleri şokta

Lefkoşa’nın sevilen siması, Eğitim Bakanlığı personeli, UBP’nin çalışkan ismi, 45 yaşındaki Tolga Kınacı evinde ölü bulundu. Otopside Kınacı’nın "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu hayatını kaybettiği saptandı. Kınacı’nın beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenlerinde şok etkisi yarattı

Lefkoşa, sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Eski hentbol hakemi, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından, Ulusal Birlik Partisi'nin çalışkan ismi, UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi 45 yaşındaki Tolga Kınacı dün sabah eşi tarafından evinde ölü bulundu.Evli ve kısa süre önce bir çocuk babası olan Kınacı’nın ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.Polis Basın Subaylığı, Kınacı’nın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldığını bildirdi.Otopside Kınacı’nın "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu hayatını kaybettiği saptandı.Kınacı, dün ikinci namazının ardından saat 16.40’ta Lefkoşa’da toprağa verildi.Tolga Kınacı’nın vefatından dolayı Ulusal Birlik Partisi’ndeki bütün bayram kutlamalarının parti genel başkanı Ünal Üstel tarafından iptal edildiUlusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada Gençlik Kolları’ndan yetişip partiye yıllarca hizmet eden, yaşadığı süre boyunca kalbi partiyi aşkı ile dolup taşan Tolga Kınacı’nın vefatından dolayı Ulusal Birlik Partisi’ndeki bütün bayram kutlamalarının parti genel başkanı Ünal Üstel tarafından iptal edildiğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, vefat eden Milli Eğitim Bakanlığı personeli Tolga Kınacı için başsağlığı mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Tolga Kınacı’yı çok zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Acımız sonsuz ve tarifsiz. Yüreği vatan sevgisi dolu Tolga Kınacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Tolga Kınacı için başsağlığı mesajı yayımladı.Üstel’in Kınacı için yayımladığı mesaj şöyle:“Yıllardır partimizin her kademesinde yüreğini ortaya koyarak çalışan, yüreği devlet, memleket ve insan sevgisi dolu, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kardeşimiz Tolga Kınacı’nın aramızdan zamansız ayrılışı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah’tan Rahmet, yaslı ailesine ve partililerimize başsağlığı diliyorum.”