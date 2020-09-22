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Sevenleri şokta

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Lefkoşa’nın tanınmış kuaförlerinden ‘Metin Kuaför’ direktörü 49 yaşındaki Yusuf Metin Kurt, devlet hastanesinde anjiyo olduğu sırada yaşamını yitirdi

Sevenleri şokta
 
Lefkoşa’nın tanınmış simalarından ‘Metin Kuaför’ direktörü 49 yaşındaki Yusuf Metin Kurt, devlet hastanesinde anjiyo olduğu sırada yaşamını yitirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah anjiyo olan Yusuf Metin Kurt’un, operasyon sırasında kalbi durdu. Kurt’un tüm uğraşlara rağmen hayata döndürülemediği belirtildi.
Metin Kurt, geçirdiği kalp krizi sonrası devlet hastanesine kaldırılmıştı. Kurt'un ani ölümü büyük üzüntü yaratırken ailesi ve dostlarını şok etti. 
 
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