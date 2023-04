KKTC’nin ilk Başbakanı, UBP eski Genel Başkanı Mustafa Çağatay, 34’üncü ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

KKTC’nin ilk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay, ölümünün 34’üncü yıl dönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.Çağatay, 3 Nisan 1989’da 51 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.Saat 09.30’da başlayan törende, Mustafa Çağatay’ın ailesi adına konuşan Yücel Dolmacı anılarına yer verildi; Çağatay’ın demokrasiye inancı ve demokrat kişiliğine vurgu yaptı.Çağatay’ın herkesi sabırla dinlemesi, sessizliği, sade giyimi ve mütevazı kişiliğine de değinilen konuşmada, “Seveni çok, düşmanı yoktu” ifadelerine yer verildi. Başarılı bir avukat olan Çağatay’ın her zaman hukukun üstünlüğüne önem verdiğine ve tüm görevlerinde hep Anayasa’ya ve yasalara bağlı kaldığına işaret edilen konuşmada, “Adaletin terazisi Çağatay Bey’in eline o heykeldeki kadının elinden daha çok yakışırdı” denildi.Dolmacı’nın konuşması şu sözlerle tamamlandı:“Sayın Çağatay’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü her an duyuyoruz. Ancak ondan sonra onun ilkelerinden ayrılmış olmamız ve bugünkü sorunlar üzüntümüzü artırıyor. Onu rahmetle tekrar anar, saygılar sunarım.”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, Mustafa Çağatay’a ilişkin, “Kendisi Limasol’dan Girne’ye, KKTC’nin kökleşmesinde ve yücelmesinde büyük hizmetleri geçen bir hukukçu, bir mücadeleci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından ve ona büyük hizmetler veren bir abimiz, bir büyüğümüz olarak gerçekten çok sevilen; demokrat kişiliği ve hoşgörüsüyle hep anılan bir devlet adamıydı” dedi.Tatar, “Bugün KKTC, 1983’ten sonra halen yoluna devam ediyorsa ve gelecek yıl 40’ıncı yılını kutlayacaksak, demek ki Mustafa Çağatayların ve onun gibi dava adamlarının, bugün Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti sahibi olmamızda, bağımsızlık ve özgürlüğümüzde büyük hizmetleri vardır. Onların davası şu an bizim davamızdır. Onların mücadelesi, bizlerin mücadelesidir” dedi.“5’inci kol faaliyetleriyle KKTC’yi karıştırmak için her türlü girişimin devam ettiği bu dönemde Mustafa Çağatay’a, onun davasına, inançlarına, onun yönettiği ve yönlendirdiği şuura ve davaya bakmak lazım” diyen Tatar, okuduğu ve söylemleriyle tanıdığı Çağatay’ın asla Kıbrıs Türk halkını Anadolu’dan uzaklaştıracak ve yok oluşa sürükleyecek bir siyaseti kabul etmeyeceğini belirtti.Mustafa Çağatay, 1978-1983 yılları arasında başbakanlık yapmış, 15 Kasım 1983’te ilan edilen KKTC’nin kurucu başbakanlığını da yürütmüştü.1937 doğumlu olan Çağatay, 3 Nisan 1989'te Girne’de evi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.