Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde hayata geçecek sesli kitap projesi ile Kıbrıslı Türk yazarların eserlerinin sesli bir biçimde dijital ortama taşınması ve Kıbrıs Türk edebiyat kültürü ve sanatının dünyaya açılması amaçlanırken, görme engelli bireylere de Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını dinleme fırsatı yaratılacak

Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde hayata geçecek sesli kitap projesi için protokol imzalandı. Rüstem Kitabevi’nde yapılan imza törenine Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Yazar İsmail Bozkurt ve oyuncu Osman Alkaş katıldı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Sesli Kitap projesi ile Kıbrıslı Türk yazarların eserlerinin sesli bir biçimde dijital ortama taşınması ve Kıbrıs Türk edebiyat kültürü ve sanatının dünyaya açılması amaçlanırken, görme engelli bireylere de Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını dinleme fırsatı yaratılacak.

TANPINAR: “MUTLULUK VE HEYECAN DUYUYORUZ”

İmza töreninde konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, projeden duyduğu heyecanı dile getirerek, sesli kitap projesi için seçilen eserlerin başlangıç olduğunu kaydetti.

Tanpınar, “Kıbrıs Türk Edebiyatçılarımızın romanlarının, dönemin modası haline gelmiş ve tüm dünyanın çok rahatlıkla ulaşabileceği dijital platformda yer alacak olmasından ve böylesi bir projeye ilk adımı atıyor olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz” dedi.

ÖZNUR: “KIBRISLI TÜRK YAZARLARIMIZIN ROMANLARI, GENÇ KUŞAKLARA ULAŞACAK.”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur konuşmasında, geçmişten bugüne Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda yer alan eserlerin genç kuşaklara aktarılması açısından projenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Öznur, “Kıbrıslı Türk yazarlarımızın romanları, Sesli Kitap projesi sayesinde genç kuşaklara ulaşacak. Başlangıç olarak üç eserimiz seslendiriliyor fakat bu proje kar topu gibi büyüyerek edebiyatımız daha da ileriye gidecek.” dedi.

BOZKURT: “KENDİ SESİMLE BİR ROMANIMI DİJİTAL ORTAMA TAŞIMAK VE GELECEK KUŞAKLARA ULAŞTIRMAK MUTLULUK VERİCİ”

Yazar İsmail Bozkurt ise, projeyi hayata geçiren Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni kutladı.

Bozkurt, “Benim bir romanım da Sesli Kitap projesinde yer alan ilk romanlardan biri oldu. Romanımı kendim okudum. Benim için çok güzel bir ayrıcalık oldu. Bu şekilde kendi sesimle de bir romanımı dijital ortama taşımak ve gelecek kuşaklara ulaştırmak benim için ayrıca mutluluk verici” ifadelerine yer verdi.

ALKAŞ: “SESLİ KİTAP PROJESİ, KIBRIS TÜRK EDEBİYATI’NA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK BİR PROJE”

Oyuncu Osman Alkaş da, Kıbrıslı Türk yazarların romanlarının dijital kayıt altına alınacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, projenin Kıbrıs Türk Edebiyatı’na çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Alkaş, “Ne kadar çok roman seslendirilirse, ve mümkün olduğunca eserlerin yazarlarının kendi seslerinden kaydedilirse proje bir o kadar daha değerli olacaktır” dedi.