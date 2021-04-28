İskele’de üreticiler, günlerdir alınmadığı keçi sütlerini Köy Meydanı’nda halka dağıtarak Bakanlığa tepkisini gösterdi. Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, “50 ton inek sütü bozulduğu için döküldü. Tankerler, depolar süt dolu ama sesimizi duyan yok” dedi

İskele-Karpaz üreticileri ellerinde kalan sütü dökmek yerine bölge halkına dağıttı. Günlerdir alınması için depolarda beklettikleri sütü dökmek yerine halka dağıtmayı tercih eden üreticiler, İskele köy meydanında yaklaşık 1 ton keçi sütünü bağışladı.İskele Ecevit Meydanı’nda halka bedava süt dağıtan keçi üreticisi Metin Güllü, yetkilerin soruna çözüm bulmaması durumunda her gün sütü bu şekilde halka dağıtacağını ya da dökeceğini belirtti.Bölgede 3 yıldır keçi sütü alımlarında sıkıtı yaşadıklarını söyleyen Güllü, aylık yaklaşık 80 bin Türk Lirası gideri 50 bin Türk Lirası da süt geliri olduğunu ifade etti.Sütün bir aydır elinde kaldığını iddia eden Güllü, aylık zararın 120- 130 bin Türk Lirası olduğunu ve bu duruma daha fazla katlanamayarak böylesi bir eyleme gittiğini söyledi.Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da eylemin üretime karşı yapılan yanlışlara, art niyetlere ve bugüne kadar sorunlara çözüm bulunmamasına karşı yapılan bir tepki oluğunu söyledi. Sütün pazarlanmasında son günlerde büyük sıkıntılar olduğunu iddia eden Naimoğulları, söz konusu sorunlara çözüm üretilmemesi halinde bu tür eylemlerin her gün artarak devam edeceğini belirtti.Mustafa Naimoğulları bu yaptıklarının’ beceriksizliğe ve üretici düşmanlarına karşı’ tepki olduğunu söyledi.İskele’de yaptıkları eylemin üreticiye karşı kulak tıkayan Tarım Bakanlığı ve üretici düşmanlarına karşı olduğunu söyleyen Mustafa Naimoğulları, “1 ton sütü dökmeden halka bağışladık. Beceriksizliğe karşı, üretim düşmanlarına karşı bir tepki eylemidir. Bu tepkimiz diğer bölgelerde de devam edecek. Çare üretilmesi için günlerdir yalvarıyoruz, imalatçının insafına bırakıldık” şeklinde konuştu.Naimoğulları, ülkede binin üstünde keçi sütü üreten olduğuna değinerek, üreticinin muhatap bulamadığından yakındı. Tonlarca sütün dolaplarda bekletildiğini ve bozulma aşamasına geldiğini ifade eden Naimoğlulları, “50 ton inek sütü bozulduğu için döküldü. Tankerler, depolar süt dolu ama sesimizi duyan yok. Bu bir başlangıçtır, bir iki gün içinde Girne kapısında aynı şekilde halka süt dağıtacağız” dedi.