banner762
banner815
18 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
28 0
 
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
17 0
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
34 0
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
17 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
78 0
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
27 0
banner797

Sertoğlu "Bu örgüte, bu kuruluşa kimse dil uzatamaz”

banner476

banner825
Sertoğlu "Bu örgüte, bu kuruluşa kimse dil uzatamaz”
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar’ın KTFF ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yönelik sözlerini yargıya taşıdı.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu başvuru sonrası yaptığı açıklamada “Bizim Cumhurbaşkanlığı makamıyla hiçbir derdimiz yok. Ancak Tatar’ın açıklamaları da hazmedilir açıklamalar değil. Hiç kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Hakareti Cumhurbaşkanı dahi yapsa bile. Bu örgüte, bu kuruluşa kimse dil uzatamaz”
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle:
Spor kamuoyuna;
Bugün itibariyle KTFF Yönetim Kurulu ile birlikte Sayın Ersin Tatar’a “hakaret davası” açmış bulunmaktayız. Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki bizim hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir derdimiz, bir problemimiz yoktur. Ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) gibi bu topluma mal olmuş bir kurumun başkanına ve yönetim kuruluna kimse “şerefsiz” yakıştırması yapamaz, bu kelimeyi sarf edemez.
Bu kurumun başında olan ve yöneten kişiler olarak bizim görevimiz bu güzide kuruma yapılacak her türlü saldırı ve hakaretlere karşı dimdik durmaktır. Bundan önce hep böyle yaptık, bundan sonra da böyle olacak.
Bu konu bizim için bugün yargıya taşınarak kapanmıştır. Bundan sonraki süreç de yargı sürecidir. Son noktamız yargı süreciydi ve yaptığımız başvuruyla da Sayın Ersin Tatar’ı bugünden itibaren yargıya havale ettik. Yüce yargımıza olan güvenimizin sonsuz olduğunu belirtir, saygılar sunarım.
Hasan SERTOĞLU
KTFF Başkanı
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.