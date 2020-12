Korona virüse karşı sert tedbirler alındı. Meyhane, bar ve clublar kapatıldı, Güney’e geçişler durduruldu. 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı. Restoranlarda ve otellerde yılbaşı kutlamaları yasaklandı



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugünkü toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbirler uygulamaya koydu.

Buna göre, yılbaşı eğlenceleri yasaklandı, ülkeye girişte uygulanan karantina süresi 10 güne çıkarıldı, Güney’e geçişler durduruldu. Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerleri 25 Aralık’a kadar kapatıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlar üretti.



ALINAN TEDBİRLER

* Daha önce ülkemize girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılmıştır. Yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 10 (on) gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacak.

*Resmi Gazetede yayınlanan ve daha önce de bildirilen, ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın ikinci bir karara kadar uzatılmasına karar verildi.

*Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerin durdurulmasına karar verildi. (Eğitim ve sağlık amaçlı geçişler bu karara dahil değil)

*Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen taksi şoförlerinin, yolcu taşımak da dahil olmak üzere, 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Kuzey Kıbrıs’a karantinasız girişlerinin durdurulmasına karar veridi.

*15 Aralık 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamalarının/ eğlencelerinin yasaklanmasına karar verildi.

*Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar kapatılmasına karar verildi.

*Cafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1.5 metre olacak şekilde, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde gerekli oturma düzenin sağlanması gerekmektedir. Bu kurallara uymadığı tespit edilen cafe ve restoranlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem göreceklerdir.

* 5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşımacılık sektörü ile ilgili tedbirlerin halen daha uygulanmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren otobüs, minübüs, taksi vb. toplu taşımacılık yapan araçların, şoför mahalini aparat ile yolculardan ayırmamaları halinde ilgili yasa kapsamında haklarında cezai işlem başlatılması uygun görülmüştür.



*Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapan kişilerin 10 günlük karantina sürelerini tamamlamadan karantina merkezinden ayrılmayacaklardır. (Ancak Tüp bebek tedavisi başlamış olan kişilerin tedavilerinin tamamlanabilmesi ve hasta mağduriyetini önlemek amacıyla bu kuralın 24.12.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. )

*Sokakta yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetleri 01 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.

*24.12.2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak alınan kararlar yeniden değerlendirilecektir.”