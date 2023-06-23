Serkan Kırmızı Esnaflar Birliği başkanlığına yeniden seçildi.

İskele’de Esnaf ve Zanaatkarların sesi olmayı başaran, esnafın ve zanaatkarın sorunlarını ortadan kaldırmak için sunduğu çözüm önerileriyle bölge esnafının takdirini kazanan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin 14. Olağan genel kurulu 20 Haziran Salı günü İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kurula tek aday olarak katılan Serkan Kırmızı, İEZB’nin yeniden başkanı oldu. 4. Döneminde bir kez daha İEZB’nin Başkanı olan Serkan Kırmızı, genel kuruldaki konuşmasında üyelere seslendi. İskele’den Karpaz’a tüm esnafın sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Kırmızı, esnafımızın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmaya, yanlışın karşısında durmaya, esnafın haklarını korumaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

SERKAN KIRMIZI YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa, 4. döneminde de görev süresince yaptıklarıyla bölge esnafının güvenini kazanan, Serkan Kırmızı getirildi. İskele AKM’de gerçekleşen genel kurula Serkan Kırmızı ve İEZB üyelerinin yanı sıra CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ile KTEMB Başkanı Bora Karaçam katıldı.

1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden genel kurulda, divan kurulu seçimi yapıldı. Seçimler neticesinde Ramadan Öztorel, Rasım Küçük ve Birtan Ketenoğlu oy birliği ile divan kuruluna getirildi.

4.DÖNEMDE DE BAŞKAN OLAN KIRMIZI: “ESNAFIMIZIN SESİ OLMAYA, SORUNLARINI ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İEZB’nin olağan genel kurulunda, seçimler öncesi Serkan Kırmızı tarafından üyelere sunulan faaliyet raporu onaylandı. Mali raporun da onaylanmasıyla birlikte başkanlık seçiminin yapıldığı İEZB genel kurulunda Serkan Kırmızı, tek aday olarak katıldığı seçimlerde oy çokluğu ile yeniden başkan seçildi. Seçimin ardından kendisini yeniden başkan seçen üyelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Serkan Kırmızı, yeni dönemin İskele’den Karpaz’a tüm üyelere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. İskele’den Karpaz’a tüm esnafın sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Kırmızı, esnafımızın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmaya, yanlışın karşısında durmaya, esnafın haklarını korumaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Serkan Kırmızı başkanlığındaki İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin yeni yönetim kurulu işe şöyle şekillendi.

Serkan Kırmızı – Başkan

Yılmaz Yılmazoğulları

Mahmut Sadun

Ahmet Karaçalı

Gökberk Alp Yakar

Derya Urfalı

Servet Menekşe

Bahar Oykun

Halil Küçük

Disiplin Kurulu

Mustafa Öztörel

Rasım Küçük

Denetleme Kurulu