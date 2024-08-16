Serim: “Projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Yüzyılı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkleri ile ekmeği, suyu ve geleceği paylaşmayı sürdüreceklerini vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 16’ncı Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunmasının ardından, görevine başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükelçi mesajında, KKTC’de eğitim almış ve yaşamış biri olarak yeni görevinden büyük gurur ve memnuniyet duymasının yanı sıra sorumluluğunun da bilincinde olduğunu vurguladı.

“ ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM ANCAK ADA’NIN MEVCUT GERÇEKLERİ TEMELİNDE İNŞA EDİLEBİLECEKTİR”

Görevini yerine getirirken Türkiye vatandaşlarının ve Kıbrıs Türklerinin işbirliği ve desteğinin artacağına dair ümidini dile getiren Serim, “Günümüzde Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs meselesinin çözülmesi için konuya yapıcı olarak yaklaşan Kıbrıs Türklerinin hep yanında olmuş, hakkaniyetli bir çözüm için bugüne kadar çabalamıştır. Kıbrıs meselesinde gelinen noktada, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada’nın mevcut gerçekleri temelinde inşa edilebilecektir. Kıbrıs Türk Halkının müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden bir çözümden söz etmek mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN BM GENEL KURULU’NDA YAPTIĞI ÇAĞRIYI YILMADAN YİNELEMEYE VE TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda insanlık dışı izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışılan; doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas gibi temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan Kıbrıs Türklerine zulme son verilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik yaptığı tarihi çağrıyı anımsatan Serim, bu çağrıyı yılmadan yinelemeye ve takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlara emin adımlarla yol aldığını, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu belirten Büyükelçi, “KKTC’nin başta Türk dünyası olmak üzere uluslararası toplumla bağları her geçen gün daha da güçlenmektedir.” diyerek, KKTC makamları ile uluslararası muhatapları arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin giderek yoğunlaştığına dikkat çekti.

“BÜYÜK ÇAPLI ALTYAPI PROJELERİNİN TAMAMLANMASINA VE EKONOMİK KALKINMA PROGRAMLARININ UYGULANMASINA ODAKLANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

KKTC’nin kalkınması, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine her zamankinden daha da bağlı olduklarına vurgu yapan Serim, “Kıbrıs Türk Halkının hayat standartlarını ve yaşam kalitesini artıracak projeleri KKTC Hükümetinin talepleri ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Halkının yaşam standardını yükseltecek büyük çaplı altyapı projelerinin tamamlanmasına ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanmasına odaklanmayı sürdüreceğiz.” dedi.

-“İZOLASYONLARIN YARATTIĞI OLUMSUZ ETKİLERİ ORTADAN KALDIRACAK SOMUT ADIMLARI KARARLILIKLA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Hem Kıbrıs Türklerinin hem de KKTC’de yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve uygulanan insanlık dışı izolasyonların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldıracak somut adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Büyükelçi Serim, ülkede bilinç altında oluşmuş bazı algıların kırılarak eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kamu hizmetleri, enerji, su, ulaştırma, iletişim, altyapı, çevre, şehircilik, turizm ve tarım gibi en temel alanlardaki hizmet ve icraat beklentisinin en üst seviyede süratle karşılanmasına öncelik vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Serim, Kıbrıslı Türklerin ve adada yaşayan veya adayı ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının tüm sorunlarını en hızlı şekilde çözmeyi ve hizmet standartlarını en yüksek noktalara taşımayı amaçladıklarını da ekledi.

“BU YÜZYILI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Büyükelçi Serim, mesajına şöyle devam etti:

“Değerli vatandaşlarımız, içerisinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı şüphe yoktur ki aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve büyük Türk Milletinin asli parçası olan Kıbrıs Türk Halkının da yüzyılıdır. Bu yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz.

Kıbrıs Türk kardeşlerimizle ekmeğimizi de, suyumuzu da, geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.

Görev sürem boyunca ilişkilerin her anlamda geliştirilmesi için sizlerle eşgüdüm ve temas halinde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Sizlerin hak ve hukuklarının gözetilmesi ile sorunlarınızın çözümünde destek olunması Büyükelçiliğimizin asli görevidir. Gazimağusa Başkonsolosluğumuzla birlikte her zaman ve daima yanınızdayız. Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuz milletimizin, sizlerin evidir. Kapımız herkese her zaman açıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve tüm Büyükelçiliğimiz personeli adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum.”