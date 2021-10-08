Seren Serengil, aşısız ve karantinasız KKTC'ye girmiş

Seren Serengil, “görevli” statüsünde KKTC’ye aşısız ve karantinasız girdiğini ifade etti





Türkiye’deki Beyaz Tv’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” isimli magazin programında Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin sahte PCR’lar ile KKTC’ye girmek istemesi ve tutuklanmaları konusu ele alındı.

Programda konuşan ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil konuyu eleştirirken bir takım önemli iddialar da ortaya attı.

“Kıbrıs Türk Devleti bize ait bir yer” tarzında garip cümleler kuran Serengil, Kıbrıslıların konuşma tarzları ve üsluplarının çok kaba olduğunu ve herkese çok kötü davrandıklarını iddia etti.

Serengil, kendinin de aşısız olduğunu ve KKTC’ye aşısız bir şekilde giriş yaptığını, konuşmasında değinmese de aşısız kişilerin karantinada kalması gerekirken kendisinin karantinadan söz etmemesi karantinaya girmediği gerçeğini de ortaya koydu.

Serengil, “Görevli” statüsünde KKTC’ye aşısız ve karantinasız girdiğini ifade etti.

Bu iddia ülkeye girişteki “görevli” statüsünün ne olduğu sorusunu akla getirdi..

Aşısız kişilerin görevli olarak üstelik karantinasız ülkeye nasıl girebildikleri konusunda Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yapması bekleniyor.



