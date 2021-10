Lefkoşa'daki Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken, 50’nin üzerinde çocuğun kaldığı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle 48 saat eve gitmeden çalışmak zorunda olan anneler olduğu ayrıca Ortaköy’deki Erkek Evi’nde ise ergen çocuklarla 24 saat geçirmek zorunda olan genç anneler, tek başlarına sorunlarla boğuştukları bildirildi.

Bu sorunlara dikkat çeken Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümete seslendi:

BU ÇOCUKLARA KİM SAHİP ÇIKACAK?

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle ayda 320 saat çalışmak zorunda kalan anneler yorgunluktan tükenmek üzere. Ortaköy’deki Erkek Evi’nde görevli anneler ise sorunlarla boğuşuyor. Hükümeti yaşanan sorunlara kayıtsız kalmakla eleştiren Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bu çocuklara kim sahip çıkacak” diye sordu.

48 SAAT EVE GİTMİYORLAR

Kalacak yeri olmayan çocuklara sahip çıkan devlet, yeterli “kaynak yok” diyerek, onlara adeta eziyet çektiriyor. 50’nin üzerinde çocuğun kaldığı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle 48 saat eve gitmeden çalışmak zorunda olan anneler var. Erkek çocuklar için kurulan Ortaköy’deki Erkek Evi’nde ise ergen çocuklarla 24 saat geçirmek zorunda olan genç anneler, tek başlarına sorunlarla boğuşuyorlar. Erkek Evi’nde mutlaka bir erkek çalışan da olması gerektiğini belirten yuva çalışanları, “Biz de psikolojik olarak bitik hale geldik. Devlet gereken önlemi alsın” diyor. Sadece anne değil, özel eğitimci ve hemşire ve psikolog da yuvaların ihtiyaçları arasında. Ancak talepler karşısında hükümet duyarsız kalıyor.

SERDAROĞLU: HÜKÜMETİ UYARIYORUZ

Yaşanan sorunları Çalışma Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “En az 5 personele ihtiyaç var. Ancak Maliye Bakanlığı ‘kaynak yok’ gerekçesiyle bu talepleri reddediyor. Her şeye kaynak bulan devlet, kimsesiz, bakıma muhtaç çocuklar söz konusu olduğunda mı kaynak bulamıyor? Bu çocuklara kim sahip çıkak? Kurum içinde yaşanan sorunlar kol kırılır yen içinde kalır misali içerde tutulmaya çalışılıyor. Kamu-İş olarak örgütlü olduğumuz Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki erkek evinde yaşananlar karşısında sessiz kalmayacağız. Hükümeti uyarıyoruz. Önlem alınmazsa her türlü demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız” dedi.