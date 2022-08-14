Serdarlı’nın 48’nci kurtuluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı

Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 48. yıldönümü, Serdarlı köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törende konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 48 yıl önce 20 Temmuz 1974 yılında ülkede ve bölgede büyük savaşlar ve acılar yaşandığını belirterek, bölgenin bir kısmının işgal edildiğini söyledi.

Kasım, “Bu zorlukları ortadan kaldırmak için türk askeri ve kahraman mücahitler ve bölge halkı omuz omuza vererek, 14 ağustos 1974’te ikinci barış harekatının yapılmasıyla bölge kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur bugün bizim için tarihi bir gün olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci safhasında 48 yıl önce mehmetçiklerin ve bu bölgenin mücahitlerinin buluştuğunu belirtti.

Tatar, “Bölgenin güvenliğini sağlamak için Gazimağusa’dan Lefke’ye kadar, KKTC’nin sınırlarının çizilmesi adına KKTC halkı için bir dönüm noktası ve bağımsızlığımızın, egemenliğimizin kazanılması ve KKTC’nin temellerinin atılması bakımından çok önemli bir tarihtir. Dolayısıyla Serdarlı halkını kutluyorum.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının TSK’nın yürüttüğü harekatla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu mücadelenin hala devam ettiğini söyledi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Biz birlik ve beraberlik içerisinde anavatan Türkiye’nin desteği ile milli siyaseti yürütürken 1974 öncesine asla dönmeyeceğiz. Yeni siyasetimizin egemenlik temelinde olması gerektiğini ve KKTC’ye sonuna kadar sarılmamız ve milli hedeflerimiz ve bu topraklarda ecdadtan devraldığımız sorumluluğu ve şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal toprakları sonuna kadar savunabilmek kendi gençliğimize güvenli bir gelecek teslim etmek için bu siyaseti her yerden gelen saldırıya rağmen sonuna kadar sürdürmek bizler için kutsal bir görevdir”