Serdarlı'nın kurtuluşu kutlandı

Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 50’inci yıl dönümü törenlerle kutlandı

Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 50’inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Serdarlı Atatürk Anıtı önünde Çarşamba günü akşam üstü düzenlenen törende, anıta protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz Faşist Yunan Darbesi’ne karşı adada barış ve huzurun sağlanması için 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının ardından Muratağa Sandallar ve Atlılar’da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Serdarlı Sancağı’nın ise verdiği mücadeleler sonucu Serdarlı ve civar köylerinde yaşayanların katliamlardan kurtulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün verdiği özgürlük ve varoluş mücadelesini gençlerin iyi bilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Yok oluştan varolduk. Mücahitlerimizin mücadelesi ve Türkiye’nin müdahalesiyle özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuk” dedi.



