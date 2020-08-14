SERDARLI'NIN KURTULUŞU KUTLANDI

Serdarlı’nın kurtuluşunun 46’ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni saat 09.00’da Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer aldı.
Törende, büste çelenkler sunuldu, İstiklal marşı ile bayraklar göndere çekildi.
Törene, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.
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