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Serbest Liman kavşağında trafik rahatlayacak

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Gazimağusa Belediyesi, Serbest Liman kavşağında yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturacak trafik sinyalizasyon projesini hayata geçiriyor

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Serbest Liman kavşağında trafik rahatlayacak
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Gazimağusa Belediyesi, Serbest Liman kavşağı için hazırlanan sinyalizasyon projesinin hayata geçeceğini açıkladı.
Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokağı'nı birbirine bağlayan kavşaktaki sinyalizasyon, Gazimağusa Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Gazimağusa Belediyesi ve Karayolları Dairesi tarafından yapılacak.
Proje ihalesini almaya hak kazanan Destebaşı Construction dün ihale sözleşmesini imzaladı.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Destebaşı Construction Yetkilisi Derya Dinçkuyucu’nun imza koyduğu mukavele kapsamında bölgede kaldırım düzenlemesi ve Anafartalar Caddesi ile Serbest Liman Sokağı'nın mevcut yollarının genişletme çalışmaları yapılacak.
Yaklaşık 4 buçuk milyon TL’lik projenin, çalışmaların başlamasının ardından 20 iş günü sonunda kent halkının kullanımına açılacağı belirtildi.
 
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