Serbest Çalışan Hekimler Birliği: “Girne Asker Hastanesi’nde hasta muayenelerinde görev almaya hazırız”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği (SÇHB) Yönetim Kurulu, Girne Asker Hastanesi’nde hasta muayenelerinde görev almaya hazır olduğunu duyurdu.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Asbaşkan Dr. H. İlker İpekdal, halkın yararına olacak bir uygulamanın karşısında durmak yerine varsa yasal eksiliklerin giderilmesi için iş birliği yapılması gerektiğin belirtti.

Girne Asker Hastanesi’ni ülkeye iyi niyetle sunulmuş bir sağlık olanağı olduğunu söyleyen İlker İpekdal, konunun siyasi mecralara çekilmemesi gerektiğini kaydederek, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin halkın bu olanaktan en verimli şekilde yararlanmasından yana olduğunu vurguladı.

Girne Asker Hastanesi’nin hizmete açılmasının hemen ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel arasında imzalanan ve KKTC vatandaşlarına da hizmet verilmesini öngören “Gaziler ve Askeri Hastanelere İlişkin Protokolü”ne işaret eden İpekdal, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki açıklamasını eleştirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “KKTC sınırlarında hekimlerin hasta bakabilmeleri için yasası gereği KTTB’ye üye olmaları şartı var” açıklamasıyla bu uygulamayı desteklemekten uzak bir tavır sergilediğini savunan İpekdal, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Girne Asker Hastanesi’nde sivil vatandaşa ücretsiz bakılacağıyla ilgili açıklamasıyla kararlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Dr. İpekdal, şunları da kaydetti:

“Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, hali hazırda KTTB üyesi hekimler olduğumuz ve KKTC sınırları içerisinde hasta bakma yetkisine sahip olduğumuz noktasından hareketle, ilgili kurumlarla imzalanacak protokol çerçevesinde, Girne Asker Hastanesi’nde hasta muayenelerinde görev almaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Halkımızın sağlık olanaklarından en iyi şekilde yararlanması ve sağlıktaki kör düğümleri çözmek adına, konunun takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız.”