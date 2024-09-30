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Seracılar Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

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Seracılar Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakarak, Bakan Erhan Arıklı’nın “meyve ve sebze ithalatının serbest bırakılacağı” açıklamasını protesto etti. Eyleme, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de destek verdi.

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Seracılar Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı
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Eylemde, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam basına açıklamalarda bulundu.
-Bayır: “Arıklı, gündemde kalabilmek adına açıklamalarda bulunuyor”
Eylemde ilk olarak Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır konuştu. Bayır, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı “üreticiyi yok etme pahasına yaptığı talihsiz açıklama yapmakla" eleştirdi.
Bakan Arıklı’yı gündemde kalabilmek adına işi olmayan alanlarda açıklamalarda bulunmakla suçlayan Bayır, “Sayın Arıklı, tarımdan bihaber hatta üretimin birçok alanından bihaber yaşamasına rağmen sırf gündemde kalabilmek adına yine her zamanki gibi üreticileri dikkate almayarak talihsiz bir açıklama yapmıştır.” dedi. Bayır, Arıklı’yı “işi olmayan şeylere karışmamaya, kendi yetki alanındaki işlere bakmaya” çağırdı.
-Nizam: “Narin ellerini bu nasırlı ellerin üzerinden çek”
Eylemde söz alan Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da, Arıklı’yı “gündemde kalmak için üreticiye saldırmakla” itham etti.
Arıklı’nın üretime değil kendi yetki alanındaki işlere karışmasını isteyen Nizam, “Sayın Arıklı, narin ellerini bu nasırlı ellerin üzerinden çek.” dedi.
Konuşmaların ardından Bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı.
 
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