Şentop’tan GÜNSEL’e övgü

TBMM’nin önceki başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek test sürüşü gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte KKTC’nin yerli, milli ve yüzde 100 elektrikli otomobili GÜNSEL’i ziyaret eden Prof. Dr. Şentop, test sürüşü gerçekleştirerek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.Ziyarette, GÜNSEL’in ilk modeli B9’u da kullanan Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, test sürüşünde Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC’nin yerli otomobilinin geliştirme süreci, teknik özellikleri ve seri üretim çalışmaları ile ilgili de bilgi aldı.GÜNSEL’deki incelemelerin ardından heyet yürüyerek, yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Dr. Suat Günsel Camii’ne geçerek Cuma Namazı kıldı.GÜNSEL’de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklama yapan TBMM önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, daha önce KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde GÜNSEL’le ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi. “Daha önceki ziyaretlerimde GÜNSEL’i görme şansım olmuştu. Bu ziyaretimizde, GÜNSEL tesislerini inceleyerek araçla test sürüşü yapma imkanı da bulduk” dedi. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda kararlı adımlar attığını hatırlatan Prof. Dr. Şentop, “Sadece bugünün değil geleceğin de teknolojisini temsil eden bu çalışmaların KKTC’de de yürütülüyor olması büyük bir mutluluk. Burada yapılan işi görmekten büyük memnuniyet duydum. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şentop, test sürüşünde GÜNSEL B9’un hızlanmasını ve dinamizmini test ettiğini ve çok beğendiğini söyleyerek emeği geçenleri bir kez daha tebrik etti.Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat GÜNSEL ise TBMM önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek “GÜNSEL, dünya otomotiv endüstrisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve Türkiyemizi temsil eden bir Türk markası olarak büyük bir potansiyele sahip” ifadesini kullandı. “Yakın zamanda, seri üretim çalışmalarının tamamlayarak, ana vatan Türkiyemizin de desteği ile bu potansiyeli hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yürüttüğümüz çalışmaları, meclis başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a yerinde aktarma fırsatı yakaladığımız için çok mutlu olduk. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.