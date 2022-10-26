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Sennaroğlu da aday adayı

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Sennaroğlu da aday adayı

UBP'nin Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için aday adayları arasında yer alıyor.
Sennaroğlu "aday adayı" olduğunu açıkladı.
Sennaroğlu, "Hükümetin belediyemizin ödeme yapması için girişimlere yanıt vermemesi sonrasında adaylığımı geri çekmiştim. Ancak bu açıklamam sonrasında gerekli adım atıldı. Benim adaylıktan geri çekilmem konusunda da UBP İlçe Başkanlığı bu talebimi zaten kabul etmemişti. Netice itibarıyla ben UBP'nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için aday adayıyım" dedi. 
Ahmet Sennaroğlu iki dönemdir Büyükkonuk Belediye Başkanlığı'nı yürütüyor.
27 Aralık'ta yapılacak seçimlerde ise alınan karar gereği seçim Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak.

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