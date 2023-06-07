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Şenkul, yapımı devam eden veya yarım kalan inşaatlar konusunda uyardı

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Şenkul, yapımı devam eden veya yarım kalan inşaatlar konusunda uyardı
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne genelinde yapımı devam eden veya yarım kalan inşaatların dış ve iç güvenlik kontrollerinden ilgili bina sahibinin sorumlu olduğunu belirterek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul, kent genelinde faal veya yarım kalan inşaatlar konusunda uyarıda bulundu.
Bölgede inşaatı devam eden veya herhangi bir nedenle yarım kalmış inşaat ve yapıların dış ve iç güvenlik kontrollerinden ilgili bina sahibinin sorumlu olduğuna dikkat çeken Şenkul, bu noktada hiçbir zafiyet gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
İnşaat dış ve iç güvenlik konusunda sorun görülen noktalarla ilgili Girne Belediyesi’nin ilgili kişiye bildirim yapacağını kaydeden Şenkul, hali hazırda devam eden uygulama ile ilgili bildirim yapılması itibarı ile gerekli güvenlik önlemlerinin derhal alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Konu ile ilgili vatandaşlara da görev düştüğünü ifade eden Şenkul, dış ve iç güvenlik eksikliği görülen binaların, Alo 185 hattı veya Girne Belediyesi Kent Güvenlik Birimi’ne bildirilmesini istedi. Şenkul, “Yarın keşke dememek için bugün gereken önlemleri almak zorundayız” dedi.
(AF/ÖK)
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