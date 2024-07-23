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Şenkul, İmamoğlu ile görüştü

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Şenkul, İmamoğlu ile görüştü
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.
Görüşme ile ilgili Şenkul sosyal medya hesabından şunları söyledi:
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündem Girne’miz idi.
Ekrem Başkan bizler gibi Girne sevdalısı olduğunu sohbet esnasında gündeme gelen önemli sorunlarımıza karşı gösterdiği ilgi alakayla bizlere çok net hissettirdi. Bizlere ve kentimize gösterdiği ilgi, alaka için kendisine kentim adına çok teşekkür ediyorum.”
 
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