Senin’den ÖRP hatırlatması

HP Başkanı Senin:“Hükümetin kurulum aşaması ÖRP modeline atıf yapan bir modeldir. O dönem bunu yapan siyasi partileri bir sonraki seçimde halkın nasıl cezalandırdığını hatırlarsak, yine aynı şeyin olacağını düşünüyorum”





Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, hükümet senaryolarının konuşulduğu bugünlerde milletvekillerin HP’den istifa etmelerinin manidar olduğunu belirtti.

Telefon bağlantısıyla katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Senin, “İrdelenmesi gereken, istifaların zamanlamasıdır” diyerek, istifaların çok masum bir hareket olmadığını kaydetti.

Koalisyon görüşmelerini parti yetkili organlarından aldığı yetkiyle yürüttüğünü belirten Senin, şöyle devam etti:

“Açıklamalarımızda ülkenin önünü açmak ve bir hükümet oluşumuna imkân verilmesi için bu adımı attığımızı belirttik. Bu nedenle vekillerin söyleminde biraz tutarsızlık var. Sayın Ersan Saner ile önce komitelerle, sonra birebir görüşmelerimizde hükümet kurulamadı. Dörtlü görüşmeler olduğunda da kurulamadı. Gerçekten samimilerse, bu hamleyi neden o zaman yapmadılar? Bunun takdiri halktadır. Bunu izah edecek olan da bizler değiliz, kendileridir. Kimseye de düşman değiliz, herkesin kendi tercihidir. Toplum da neyin ne olduğunun farkındadır. Gelişmeler de bu hamlenin ne amaçla yapıldığını ortaya koyacaktır.”

Ocak ayında yapılacak parti kongresi ile birlikte parti kadrolarının da yenileneceğini belirten Senin, “Yol haritamız daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkacaktır” dedi.

Ekim 2021’in erken seçim için makul bir tarih olduğunu belirten Senin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Hükümetin kurulum aşaması sancılı başlamıştır. ÖRP modeline atıf yapan bir modeldir. O dönem bunu yapan siyasi partileri bir sonraki seçimde halkın nasıl cezalandırdığını hatırlarsak, yine aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Samimiyetten yoksun başlayan bir hükümettir. Parti başkanlarının katıldığı yemekte, Sayın Erhan Arıklı, ‘seçime giderken ülkede UBP’nin hükümet olmaması gerektiğini’ söyledi. Bugünkü kararına baktığımızda sıkıntılı bir duruş var. Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ülkede bir irade sorunu olduğunu söylemiş, partisinden istifa etmiş, baba-oğulu küstürdüler demiştir ama kendisi de bunları bir-iki ay gibi kısa bir sürede unutup koalisyona onay vermiştir. Demokrasiyi ayaklar altına alan, eski davranışları içinde barındıran bir hükümet modeli. Bize düşen halkın yanında olup, takip edip sorgulamaktır.”



