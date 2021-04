El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eyleme gitti. El-Sen Başkanı Özkıraç, Bakan Arıklı’ya hitaben “Kıb- Tek babanın malı değildir. Ne sana ne de senin ağa babalarına sattırmayacağız” dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı.El-Sen üyeleri sendika binası önünden başlayarak, ellerinde pankartlarla bakanlık binası önüne yürüdü ve burada basın açıklamaları yapıldı. Eylemde, “Evine dön Aksa”, “Sattırmayacağız”, "Özelleştirmeye hayır", “Seni O koltukta oturtmayacağız Bay Arıklı” ve “Bu kurumu size yedirtmeyiz” ifadeleri yer alan döviz ve pankartlar taşındı.Eylem sonunda El-Sen Başkanı Özkıraç, “Gabak kesmesinler" diyerek bakanlık binasının önüne bir adet kabak bırakmak istedi. Polisin güvenlik kordonu nedeniyle bakanlık önüne geçemeyen Özkıraç, kabağı polis memurlarının önüne bıraktı.Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunarak, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürdü.Özkıraç, özelleştirme yapılmayacak diyerek koltuğa oturanların kurumu özelleştirmek istediklerini belirterek, “Kıb-Tek senin babanın malı değildir. Ne sana ne de senin ağa babalarına sattırmayacağız. Bakanlık koltuğuna oturması ülkenin ayıbıdır. Hak hukuk adalet tanımıyor. Yaptım oldum diye hareket ediyor” ifadelerini kullandı. “Arıklı’nın ne hukuk, ne yasa tanıdığını, ne de adaletten anladığını” ileri süren Özkıraç, şöyle konuştu:“‘Ben yaptım oldu’, ‘hayır sen yaptın olmayacak’. Bu ülkenin değerlerini geçmişte haraç mezat sattınız, havayolları var Sanayi Holding var, çimento fabrikası var, bunları biliyoruz. Telefon Dairesi üzerinde de ciddi oyunlar oynanmaktadır. Bürokrasimizi altüst etmişlerdir. Şimdiki hedefleri…Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız önce bürokrasisini sonra değerlerini yok edeceksin...”El-Sen Başkanı Özkıraç, iptal edilen Akaryakıt ihalesine ilişkin, “28 dolar keşif bedelinin, 34 dolara çıkarılak rant elde edileceğini” savundu, sendika olarak buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.Öte yandan El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 6 soru yönelterek, bakanın bu sorulara yanıt vermesini beklediklerini kaydetti.El-Sen açıklamasında şu görüşlere yer verildi:“Göreve geldiği günden beridir Ekonomi ve Enerjiden sorumlu Bakan olan Erhan Arıklı’nın, her iki konuda da başarısızlığı ortadadır. Ekonomik açıdan tek bir tedbir açıklamayan, tek bir önerisi dahi olmayan, sürekli elini emekçinin cebine atan ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokolden dahi haberi olmadığını açıkça ifade eden Arıklı’nın tek derdinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu daha ilk günden bugüne kadar takındığı tavırla ortadadır. Her fırsatta KIB-TEK’te vurgun olduğunu iddia ederek şaibelerin olduğuna dikkat çeken Arıklı, tarihin en büyük şaibesinin altına bizzat yakıt ihalesini iptal ederek kendisi imza koymuştur. 28 dolar keşif bedeli belirlenen ihaleyi yasa dışı bir şekilde iptal ederek, yakıt işini 34 dolara TPIC’e vermiştir…”Sendika’nın soruları şöyle:“Şimdi buradan soruyoruz;1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak KIB-TEK’i çok büyük zarara uğratmadı mı?2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?3-Keşif bedeli 28 Dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?”Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, yönetim makamlarında oturan kişilerin “ülke tapusu elindeymiş gibi” hareket ettiğini vurguladıTürk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, El-Sen’in eyleminde yaptığı konuşmada, yönetim makamlarında oturan kişilerin “ülke tapusu elindeymiş gibi” hareket ettiğini, ülkenin kurumlarının halkın malı olduğunu unuttuklarını söyledi.Son dönemlerde genelde tüm kurumların, özelde ise Kıb-Tek üzerinden bir takım oyunlar oynanmaya başladığını ileri süren Bıçaklı, Kıb-Tek’in “hayır kurumu” olmadığını, sıradan vatandaşın borcunu ödememesi halinde elektriğinin kesildiği gibi, borcunu ödemeyen büyük sermaye ve devlet kurumlarının elektriğinin de kesilmesi gerektiğini savundu.KIB-TEK’te yolsuzluk olduğunun sürekli Ekonomi ve Enerji Bakanı tarafından ifade edildiğini söyleyen Bıçaklı, “Varsa bir yolsuzluk durumu, neyi bekliyorsunuz? KTHY’yi batıranları soktunuz ya içeri, bunları da alın. Her gün yolsuzluk saçmalıkları ile orada çalışan insanları zan altında bırakamazsınız” ifadelerini kullandı.Bıçaklı 4 tane santral yatırımı için 5 yıl önce protokol yapıldığını ancak hiçbir gelişme olmadığını anlatan Bıçaklı, “Aksa’ya mahkum olmayalım diye protokol imzalandı. Ne oldu? Herkes, ben yapmadım o yaptı, diye işin içinden sıyrılıyor. Ben atılan imzaya bakarım, yalan söylüyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler, insanları başka yerlere sürüklüyorsunuz. Biz toplumumuzun değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz.”KTOEÖS Başkanı Gökçebel: “Tatar ve hükümet, AKP eliyle dayatılan politikaları uygulamaya sokmak için her türlü yönetimi kullanmaya başladı”Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) adına açıklama yaptı.Gökçebel, “Tatar ve UBP-DP-YDP hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyine AKP eliyle dayatılan politikaları uygulamaya sokmak için her türlü yönetimi kullanmaya başlamıştır. Anayasa, yasa tanımaz bir anlayışla ülkeyi yönetmeye çalışan bu hükümet, AKP’nin kullandığı antidemokratik benzer yöntemleri denemektedir. Kıbrıslı Türklere yönelik yıllardır dayatılan paketlerin esas içeriği tüm kurumlarımızı bir bir özelleştirme ve türlü politikalarla yabancı, TC şirketlere peşkeş çekilmesidir” dedi.“Ekonomik gibi gösterilen ve tamamen siyasi içerik taşıyan paketlere, imzalanan protokollere, özeleştirme politikalarına, bunları uygulamaya sokmak isteyenlere şiddetle karşı çıkmaya devam edeceklerini” ifade eden Gökçebel, Platformun; Kıb-Tek’i devralmak isteyen politikaları Kıbrıs Türk varlığına “saldırı” olarak algıladığını kaydetti.